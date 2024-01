Las gemelas tapatías Belén y Alba, conocidas como “Las Melinas”, cantantes, compositoras y exparticipantes de “La Voz México” comparten cómo fue vivir la experiencia en este programa y que tanto les ha servido en su carrera.

“A veces la gente, lo que ve en televisión obviamente no es todo cierto, y se equivoca respecto a que piensan que ya saliendo del programa, como que uno ya está hecho y no apenas un comienza, es el comienzo apenas, pero como parte del currículum está excelente, es simplemente que no te soluciona la carrera, es un escaparate y como tal es muy bueno”.

Presentando su nuevo sencillo “Mi hogar eres tú”, en honor a su madre que falleció el año pasado, este dúo de tapatías están decididas a forjarse un camino dentro del regional mexicano como lo han hecho sus familiares. (Por Pilar Gutiérrez)