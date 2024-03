El Ejecutivo Federal debería abrir Palacio Nacional para que no se repitan actos como el de esta mañana, aseguró desde Villahermosa, Tabasco, la candidata de PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

“No me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la Nación, pero sería tan sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas. Ustedes saben cuál fue mi caso, con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer; tampoco se la abrió a las madres buscadoras; no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional; a los médicos que buscaban vacuna; a los alcaldes que pedían recursos justamente para seguridad en sus municipios; y ahora a los padres de Ayotzinapa”.

Y coincidió con quienes aseguran que López Obrador lucró con el caso Ayotzinapa y reviró al Ejecutivo, asegurando que se le están revirtiendo años y años de mentiras. (Por Arturo García Caudillo)