A 55 días para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Arabia Saudita despidió al francés Hervé Renard como técnico de esa escuadra, luego de los malos resultados y donde acumula 4 partidos en fila sin ganar. Renard de manera histórica cuenta con la victoria ante Argentina en Qatar 2022. El técnico de 57 años fue notificado este viernes de su salida con efecto inmediato.

De igual manera la Selección de Japón anunció el cese del entrenador Hajime Moriyasu y fue reemplazado por Shunsuke Nakamura. (Por Martín Navarro Vásquez)