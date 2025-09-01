La Fiscalía de Sinaloa informó la detención de Juan Carlos “N”, de 32 años, conocido en redes sociales como “Tauros”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, el 9 de abril habría agredido con arma de fuego a una persona durante una riña en un negocio de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

El influencer fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.