A una semana de conocer que Guadalajara será una de sus sedes en el Mundial 2026, las selecciones de Corea del Sur y Colombia visitaron la Academia Aga, casa de los Rojinegros del Atlas.

El recinto cuenta con instalaciones de primer nivel, y que desde hace unos meses recibió el visto bueno de FIFA.

Corea es quien más día estará en la ciudad, pues tendrá un par de juegos de la fase de grupos. El 11 de junio enfrentará al ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa, mientras que el 18 de junio se medirá ante la Selección Mexicana.

Colombia estará en el Estadio Guadalajara el día el 23 de junio frente a Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.