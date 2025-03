A casi nada de la conmemoración del Día de la Mujer, el Palacio Nacional amaneció rodeado de vallas, pero no se trata de un acto represivo o en contra del género femenino, sino simplemente una medida de protección, asegura la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Llegamos todas, todas llegamos, el problema es que cuando quieren quemar la puerta de Palacio Nacional pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías y entonces sí, ahí si no llegamos todas. Las vallas son de protección, para ellas incluso, aquellos grupos que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos. Entonces es para ello, para proteger a quien usa esos objetos, para proteger a las policías”.

Y en el marco del 8M, indica que la lucha por los derechos de la mujer no puede aislarse de la lucha por la igualdad, por la democracia y por la soberanía, de forma que su defensa también es la de los pueblos originarios, la de los más vulnerables, la de los niños, etcétera. (Por Arturo García Caudillo)