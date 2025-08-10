La mexicana Laura Burgos logró este domingo la segunda medalla de oro para México en los Juegos Mundiales de Chengdu, China, al triunfar en el Muay Thai.
Burgos logró vencer a la polaca Martina Kierczynska 29-28 en la categoría de los 54 kilogramos del para así proclamarse campeona del mundo en el llamado boxeo tailandés.
La delegación azteca lleva en total tres preseas con el oro y plata en tiro con arco. (Por Martín Navarro Vásquez)
Laura Burgos, gana oro en China en el Muay Thai
