La candidata a la gubernatura del Estado por Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro indica que acudirá a todos los debates y no hará caso a los llamados que señalan que no debata con Pablo Lemus por violencia de género.

“No, yo voy a ir a todos los espacios, yo iré a todos los foros, yo soy una convencida de mi caso, que he hecho la campaña más austera, que a mi en lo particular agradezco profundamente al Instituto Electoral la organización de estos debates y que yo estaré en todos los foros contrastando. Yo no soy la violentadora, yo creo que la sanción debe de ser para quien ejerce violencia”.

Destaca en otro tema que ha solicitado a diferentes organizaciones civiles la presencia de observadores internacionales en los comicios en Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)