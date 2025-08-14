Ante empresarios de COPARMEX Jalisco, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, destacó los costos de construcción, operación y mantenimiento del proyecto Cablebús, asegurando que se trata de un transporte amigable al ambiente y que tendrá conexión a otros medios de transporte.
“El Cablebús es un transporte innovador que no existe en el estado Jalisco y que conocemos en la CDMX, y que ha traído muchísimos beneficios porque es un transporte mucho más barato en su construcción, mantenimiento y operación. Es mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más rápido de construir y es un transporte incluyente y mucho más seguro”.
El gobierno de Tlaquepaque presentó un proyecto de Cablebús que se espera construir con apoyo del gobierno federal. (Por Gustavo Cárdenas)
Laura Imelda Pérez destaca beneficios del Cablebús
Ante empresarios de COPARMEX Jalisco, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, destacó los costos de construcción, operación y mantenimiento del proyecto Cablebús, asegurando que se trata de un transporte amigable al ambiente y que tendrá conexión a otros medios de transporte.