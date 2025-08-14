Ante empresarios de COPARMEX Jalisco, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, destacó los costos de construcción, operación y mantenimiento del proyecto Cablebús, asegurando que se trata de un transporte amigable al ambiente y que tendrá conexión a otros medios de transporte.

“El Cablebús es un transporte innovador que no existe en el estado Jalisco y que conocemos en la CDMX, y que ha traído muchísimos beneficios porque es un transporte mucho más barato en su construcción, mantenimiento y operación. Es mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más rápido de construir y es un transporte incluyente y mucho más seguro”.

El gobierno de Tlaquepaque presentó un proyecto de Cablebús que se espera construir con apoyo del gobierno federal. (Por Gustavo Cárdenas)