Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Lázaro Cárdenas Batell dejará el cargo como coordinador de asesores de la Presidencia, para trabajar como secretario permanente de la Celac.

“Ustedes saben que existe una Organización de Estados de América Latina y del Caribe, que estamos fortaleciendo y ahora que se renovó la presidencia recae en un país del Caribe, en San Vicente. El nuevo presidente pidió a todos, que quería buscar establecer una especie de secretariado permanente de la Celac, porque va pasando de país en país, sin embargo, no existe un órgano permanente”.

De paso, aclaró que no tiene ninguna diferencia con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, padre de Lázaro, a pesar de que hace algunas semanas consideró que era su adversario político por no estar de acuerdo con la reforma electoral. (Por Arturo García Caudillo)