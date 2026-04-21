El presidente de Grupo Olregi, Alejandro Irarragorri, se reunió la mañana de este martes en las instalaciones de la Academia con personal de la institución para informarles que ya se concretó la venta del Atlas, y que en los próximos días se dará a conocer el nombre del comprador (de manera oficial).

Una vez que termine la fase regular del torneo, iniciará el proceso de cambio de propietario del club, el cual deberá ser aprobado en la próxima asamblea de dueños.

De manera extraoficial se sabe que el empresario mexiquense, José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol, es el nuevo patrón de los Rojinegros. (Por Manuel Trujillo Soriano)