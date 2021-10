Con cuatro votos a favor y dos abstenciones, diputados de la Comisión de Responsabilidad del Congreso del Estado desecharon incoar juicio político en contra del consejero de la Judicatura, Ivan Novia Cruz. Defensores de Colomos III solicitaron el juicio político, argumentando conflicto de interés y presunta corrupción, pues mientras Novia ostentaba el cargo, litigaba para la familia De Anda, particulares que mantienen una lucha jurídica contra el gobierno de Jalisco por la posesión del predio.

El emecista, Bernardo Macklis, justificó que no hay elementos para iniciar el juicio político:

“El tema es que no podemos irnos a una subjetividad nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la ley, y en ese es lo que nosotros estamos haciendo, estamos cumpliendo simplemente lo que nos dice la ley, lo que nos marca la ley pues que en ese procedimiento no tenemos elementos para que llegara un tema de un juicio político”.

En la misma sesión se rechazó incoar el juicio político al ex alcalde de Zapotlán El Grande, Jesús Guerrero Zúñiga y varios ex regidores, acusados del despojo de un terreno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)