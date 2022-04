Ante la ausencia de varias jugadoras importante, el Guadalajara no pudo con las Bravas de Juárez y se tuvo que conformar con empate a cero goles en partido pendiente de la fecha 9 de la Liga Femenil y El entrenador Juan Pablo Alfaro, comentó.

“Tuvimos varias ausencias que sin duda son jugadoras importantes, son jugadoras claves en el equipo tan es así que son seleccionadas nacionales, sabíamos que el partido no iba a ser fácil independientemente de la posición que ocupa Juárez es un equipo que es aguerrido, un equipo que ya es más ordenado que te complica. Nos costó me parece que en el primer tiempo genera un poquito más opciones de peligro”.

Con la igualada Chivas mantiene su etiqueta de invicto en el Torneo, llega a 34 puntos y por el momento es sublíder general, aunque deberá esperar el duelo de Tigres contra Querétaro del jueves porque si el equipo norteño consigue la victoria mandaría a las rojiblancas al tercer lugar.

(Por Manuel Trujillo Soriano)