Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suman dos sesiones entrampados, pues no logran definir si la Ley de Salud Mental del Estado de Jalisco, aprobada hace un año por el Legislativo es constitucional o no.

La legislación la impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el Congreso omitió un detalle: nunca se tomó consultó a personas con discapacidad, a pesar de regular temas que afectan a esta población y que es una obligación legal. La discusión se atoró pues no definen si se debe invalidar toda la ley o sólo elementos de ellas. La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, explicó que hay dos escenarios donde se debe invalidar una ley.

“Es cuando hay algo en la ley que va en contra frontalmente de la Constitución; se invalida y la otra cuando hace falta precisamente algo, como en estos casos de consulta previa”.

Otros ministros señalaron que por la importancia sólo debían invalidarse fragmentos de la ley, pero otros afirmaban que las omisiones son suficientemente graves para invalidar todo el texto. Se decidió al final postergar esta votación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)