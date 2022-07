Tras el más reciente informe de la Fiscalía de Jalisco sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla, senadores y diputados de todos los partidos, acusaron insensibilidad e inacción por parte de las autoridades, como explica la senadora de Morena, Gabriela López.

“Pero lo que no esperaríamos es que la autoridad no haga nada, mucho menos esperaríamos que la revictimizara para ocultar su omisión criminal. Eso no lo pensaríamos porque sería muy irracional, pero eso es justamente lo que ocurrió en Jalisco”.

Por su parte, la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, expresó.

“Esto no es un caso aislado, Luz Raquel, Cecilia Monzón, Abril Pérez y miles de mujeres mexicanas han sido asesinadas esperando órdenes de protección que nunca llegaron. Esto no se debe a la mala suerte o a un factor azaroso que está fuera de control de las autoridades. Por el contrario, son el resultado de omisiones concretas”. (Por Arturo García Caudillo)