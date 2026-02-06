En lo que fue calificado como un encuentro informal y no oficial, pero de alto nivel, legisladores mexicanos de todos los partidos se reunieron con diputados estadounidenses tanto demócratas como republicanos. El resultado del acercamiento fue muy positivo, asegura el senador priísta, Alejandro Moreno.

“Puedo compartir que hubo una gran atención, que hubo una gran presencia, que es una comisión de altísimo nivel en un diálogo parlamentario. No es una reunión bilateral oficial de manera clara, como pudiera haber sido, pero es una reunión de alto nivel y por eso acudimos a tener esa reflexión. Yo les diría que qué bueno, ojalá y vinieran más a tener estas reuniones”.

Se tocaron temas económicos, de seguridad y migración y se destacó la profunda integración comercial entre ambos países, al tiempo que se subrayó la relevancia del T-MEC como pilar de estabilidad y certidumbre para la inversión. (Por Arturo García Caudillo)