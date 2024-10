En las próximas horas el Gobierno del Estado enviará una iniciativa al Congreso local para hacer cambios en la Ley Orgánica debido a una reestructuración de la administración estatal, así lo indica el gobernador electo, Pablo Lemus.

“Estaré con la fracción he de diputados de Movimiento Ciudadano explicando estos cambios a la Ley Orgánica que necesitamos, sobre todo para ser mas eficiente. No se aumentan coordinaciones, lo que estoy buscando es disminuir el gasto burocrático, no habrá nuevas coordinaciones, no habrá nuevas áreas”.

Indica que presentará a su gabinete a más tardar este próximo viernes y adelanta que predominarán nuevos perfiles. (Por Claudia Manuela Pérez)