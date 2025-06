Luego de la captura de 12 ex militares colombianos ocurrida el pasado 29 de mayo en el poblado de Los Reyes, Michoacán, éstos relacionados con el ataque con minas a elementos de la Guardia Nacional, el gobernador del estado Pablo Lemus Navarro, confirmo que en Jalisco no hay presencia de este grupo de sudamericanos.

“No, son en Michoacán, fueron detenidos si no mal recuerdo en el estado de Michoacán alrededor de 11 de ellos que están siendo procesados. El propio presidente Petro ya se expresó al respecto pero son en Michoacán, en Jalisco no tenemos presencia”.

El gobernador aceptó que de cualquier manera Jalisco deberá estar atento y en alerta, anticipando tiene una estrecha comunicación para ello con autoridades federales. (Por Edgar Flores Maciel)