El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, indica que no forzará ninguna entrevista con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Jalisco el próximo sábado para inaugurar la presa El Zapotillo junto con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no voy a forzar las cosas, por ejemplo en la entrevista que harán este fin de semanas a la presa El Zapotillo, hay que esperar, hay que ser prudentes, no hay que presionar a tener una reunión este fin de semana”.

Reitera que ambos quedaron de reunirse tras la resolución del Tribunal Federal Electoral, luego de las impugnaciones que presentó Morena a la elección en Jalisco y que calificó de “patadas de ahogado”.

Lemus Navarro agradeció a los dirigentes del PRI y el PAN en Jalisco, quienes pidieron hoy a Morena dar vuelta a la página electoral y ponerse a trabajar. (Por Claudia Manuela Pérez)