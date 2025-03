Que cada diputado de Jalisco realice una votación abierta y personalizada, y asuma públicamente su responsabilidad sobre la aprobación o no de la Ley de Infancias Trans, pide el gobernador Pablo Lemus.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga que el Congreso del Estado de Jalisco vote acerca de las infancias trans, no obliga a que se apruebe. Si se vota en contra, se cumple. Por eso, mi llamado a que el voto sea completamente abierto y no sea por cédula, que cada legislador, independientemente del partido político, le diga a la ciudadanía si está a favor o en contra”.

Lemus Navarro reitera su postura en contra de la Ley de Infancias Trans, que contempla que un menor de edad pueda decidir su género. (Por Claudia Manuela Pérez)