El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó este martes la movilización del frente “Soy Papá, No Criminal”, que protestó contra la Ley Vicaria frente a la Glorieta Minerva y Casa Jalisco.

Lemus anunció que instruyó revisar los perfiles de los participantes para identificar posibles deudores alimentarios:

“Debemos de entender que existe un problema muy grave en nuestro país de violencia contra las mujeres. Tenemos que ponernos del lado de ellas y ese es mi papel y mi compromiso. Yo estoy del lado de defender a las mujeres. No estoy de acuerdo con esta marcha. Incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes, de algunos ‘machos alfa’ que estuvieron en esta manifestación para saber si son deudores alimentarios… Jamás me voy a poner del lado de los hombres violentadores y de personas señaladas por violencia contra las mujeres”.

El colectivo que llevó a cabo la manifestación exige reformas a la ley para que contemple criterios iguales para hombres y mujeres en disputas de custodia familiar.

El gobernador reiteró su respaldo “absoluto” a las mujeres.