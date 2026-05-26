El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó este martes la movilización del frente “Soy Papá, No Criminal”, que protestó contra la Ley Vicaria frente a la Glorieta Minerva y Casa Jalisco.
Lemus anunció que instruyó revisar los perfiles de los participantes para identificar posibles deudores alimentarios:
“Debemos de entender que existe un problema muy grave en nuestro país de violencia contra las mujeres. Tenemos que ponernos del lado de ellas y ese es mi papel y mi compromiso. Yo estoy del lado de defender a las mujeres. No estoy de acuerdo con esta marcha. Incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes, de algunos ‘machos alfa’ que estuvieron en esta manifestación para saber si son deudores alimentarios… Jamás me voy a poner del lado de los hombres violentadores y de personas señaladas por violencia contra las mujeres”.
El colectivo que llevó a cabo la manifestación exige reformas a la ley para que contemple criterios iguales para hombres y mujeres en disputas de custodia familiar.
El gobernador reiteró su respaldo “absoluto” a las mujeres.
Lemus rechaza marcha contra Ley Vicaria y anuncia revisión de perfiles de manifestantes
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó este martes la movilización del frente “Soy Papá, No Criminal”, que protestó contra la Ley Vicaria frente a la Glorieta Minerva y Casa Jalisco.