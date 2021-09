Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que le desespera el burocratismo que encontró para poder liberar a los presos injustamente detenidos o que no han recibido sentencia.

“Me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes, en el Legislativo, en el Ejecutivo, en el Judicial. Y muy lamentablemente en el Judicial, hay una actitud demasiado rígida, no predomina la idea, el sentimiento, la voluntad de hacer justicia. Les falta mística a los jueces para hacer justicia. Envié un escrito a la Suprema Corte de Justicia, y no he tenido todavía respuesta. Y voy a seguir insistiendo”.

Por otro lado, hizo un llamado a la población que no se ha vacunado contra covid, a vacunarse, y aseguró que no hace falta una tercera dosis. (Por Arturo García Caudillo)