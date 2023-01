En el cierre de la fecha 2 del Torneo de Clausura de la Liga MX, León remontó para vencer por 2-1 al Necaxa en el bajío. El equipo de Aguascalientes abrió el marcador con gol de Facundo Batista en tiro penal, pero los Panzas Verdes le dieron la vuelta a la pizarra con anotaciones de Víctor Dávila y Ángel Mena.

En el marco de este encuentro se le rindió un homenaje al mediocampista Luis “Chapito” Montes, quien a sus 36 años deja a los Panzas Verdes equipo con el que ha jugado por más de 11 años para irse a jugar el Everton de Chile y prometió que regresará.

“Muy agradecido con la afición que me sorprendieron demasiado siempre he estado muy agradecido con ellos por todo desde que llegue siempre me han apoyado bastante a mí y a mi familia y ahora no fue la excepción me estoy despidiendo de ellos y algún día regresaré y sé que me van a recibir con el mismo cariño”.

El “Chapito” Montes disputó 409 partidos con el conjunto “Esmeralda” en los que anotó 56 goles y formó parte del plantel que consiguió el bicampeonato bajo la dirección técnica de Roberto Matosas y el último título con Nacho Ambriz. (Por Manuel Trujillo Soriano)