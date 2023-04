El León jugó con varios suplentes y cayó por 2-1 ante el Violette de Haití, en el juego de vuelta de cuartos de final, celebrado en el Estadio Cibao de Santiago, República Dominicana, y se convierte en el primer equipo mexicano que clasifica a las semifinales de la Concachampions al sellar su pasaporte con marcador global de 6-2.

Por otro lado, Atlas se ha convertido en un equipo que le gusta sentir el dolor y su entrenador, Benjamín Mora, dice estar convencido de poder remontar el 1-0 que tiene en contra en la serie de cuartos de final de la Concachampions ante el Philadelphia Union, este miércoles cuando se enfrenten en el estadio Jalisco en el juego de vuelta.

“Hay jugadores y planteles que se sienten más cómodos manejando un marcador a favor y hay otros que les gusta sentir el dolor para ir a rescatar lo que está perdido no?, creo que nos hemos convertido en un equipo el cual quiere sobre vivir siempre y no se da por vencido y mañana no será la excepción vamos a salir con todo lo que tenemos”.

El timonel atlista se muestra optimista en que su equipo hará lo necesario para avanzar a la siguiente ronda.

“Creemos que podemos y tenemos el poder para poder revertir el 1-0, sí bien el gol de visitante en Honduras nos dio un poquito de vida pues hoy no tenemos ese gol, sin embargo, si metimos cuatro el otro día no veo porque no intentar hacer lo mismo, ya que salga o no salga, será cuestión del desarrollo propio del encuentro que pretendemos intentar lo máximo posible”.

Si el equipo de la MLS anota en el Jalisco, obligará al Atlas marcar 3 o más goles para poder avanzar por el gol de visitante.

(Por Manuel Trujillo Soriano)