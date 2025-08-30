El León llegó a tres juegos en fila sin perder al vencer por goleada de 3-0 a los Gallos Blancos en el estadio Nou Camp al continuar la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El panameño Ismael Díaz marcó un doblete y un gol mas de Fernando Beltrán, para el triunfo Esmeralda. Por Gallos salieron expulsados dos elementos: Ángel Zapata al 45 y Jesús Hernández al 83.

León llegó a 10 puntos y los Gallos Blancos se quedan en 4. (Por Martín Navarro Vásquez)