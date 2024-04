Cruz Azul de visitante venció 1-0 al Toluca en el Nemesio Diez con anotación de Willer Ditta, por los Diablos el portero Tiago Volpi falló un tiro penal. De esta manera la Máquina cierra la fase regular en el subliderato general con 33 puntos, por 32 unidades de los Choriceros que se quedan en tercer sitio.

Por su parte, Tigres goleo 4 por 1 a los Xolos de Tijuana en el estadio Universitario con tantos de André Pierre Gignac, Sebastián Córdova, Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez. Por los Fronterizos descontó Raúl Zúñiga. Con el triunfo Tigres termina en la cuarta posición con 31 puntos, los mismos que Chivas pero mejor diferencia de goleo.

El entrenador de Xolos, Miguel Herrera, reconoció su fracaso en el que ha sido su per torneo como técnico.

“Un gran fracaso, no hay que tenerle miedo a las cosas, fue un mal torneo, un desastre que nos lleva a lo que hoy tenemos un equipo que no pudo sumar los puntos suficientes como para pelear la parte de arriba, para salir de la parte del descenso, cometimos muchos errores graves durante el torneo y con eso no se puede competir, ocho empates, son muchos empates”.

León quedó fuera del playin al empatar a un gol con Bravos en el estadio Olímpico de Ciudad Juárez. Edson Fernando marcó por los de casa, mientras que en autogol, Francisco Calvo le dio la igualada a los Panzas Verdes que terminaron con diez por expulsión de Victor Barajas.

Con gol de Facundo Almada en el minuto 83, Mazatlán le sacó empate a uno al Pachuca del estadio Hidalgo, Oussama Idrissi anotó por los Tuzos, que ahora tendrán que jugar la Concachampions y Play-In con apenas dos días de diferencia.

De esta manera los Xolos de Tijuana terminan en el último lugar de la tabla de cocientes, y pagarán los 80 millones de pesos por el no descenso.

Los Bravos de Juárez cierran en el penúltimo lugar y pagarán nuevamente multa, ahora de 47 millones de pesos.

Y Mazatlán termina en la posición 16 de la tabla de cocientes, pagará 33 millones de pesos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)