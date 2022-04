El cantante y actor Leonardo De Lozanne lanza su sencillo “Polvo Cósmico” que formará parte de un álbum, y en entrevista con Notisistema acepta que aunque ha tenido muchos éxitos con la Banda Fobia, prefiere y disfruta su etapa como cantante solista.

“Lo que me encanta de solista es que te puedes reinventar todo el tiempo, ahora soy un personaje diferente, tengo un estilo diferente musical el siguiente disco puedo hacer lo que quiera como puedo hacer punk si quiero y tener otra imagen o no salir, o sea no hay límites es como reinventar un personaje como una nueva obra”.

A pesar de ello, el próximo 6 de agosto Leonardo de Lozanne llegará con la Banda Fobia para ofrecer un concierto en el Teatro Diana. (Por Kevin Casillas)