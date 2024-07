El cantante Leonel García se prepara para llegar a Guadalajara con su gira “Pausa”, con el que asegura será un concierto lleno de emociones con temas que lo han llevado al gusto del público ya sea como cantante o como compositor, así lo mencionó en entrevista con Notisitema.

“Pues es un show creo que es muy teatral en cierto modo, no me voy a poner actuar no se preocupen, pero sí tiene mucho de esta intimidad que tiene el teatro en la cuestión de cómo está diseñada la iluminación, todo siempre en función de que la emoción suba, de que la gente se emocione más, de que haya estados de ánimo, de que la gente pase por etapas durante el show de sorpresa, de descanso, de muchas cosas que hay”.

Leonel García inició su gira en República Dominicana y en Guadalajara se presentará el 17 de agosto en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)