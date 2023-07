De regreso en Guadalajara, la ciudad que la vio nacer, la cantante Lety López presenta su más reciente sencillo titulado “No te equivoques”. Además aseguró que está en pláticas para participar una vez más en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

“Sí estamos planeando eso, para que nos veamos también este año, gracias a Dios por varios años me ha tocado estar en las galas, me ha tocado cerrarlas en la Plaza Liberación y es hermoso, es el contacto más bonito que tenido con el público tapatío, aparte de cuando he venido con teatro. Entonces este año también lo estamos cerrando para decirles a través de mis redes cuando me toca”.

Lety López prepara su siguiente material discográfico, que, dijo, espera salga a la luz en los primeros meses del 2024. (Por Katia Plascencia Muciño)