La Ley de Desaparecidos en Jalisco que se aprobó el pasado jueves en el Congreso del Estado, es la más garantista del país, pero de nada servirá si no se le dota de un presupuesto suficiente, explica la activista y académica del Iteso, Alejandra Cartagena.

“De nada nos sirve la ley más garantista del país si no tiene el presupuesto, si no tiene el recurso, humano y material para llevar a cabo estas acciones. Este fue un compromiso y esperemos que se cumpla”.

Considera que en seis meses máximo las reformas legislativas aprobadas en torno a la desaparición de personas estarán implementadas. Espera sin embargo que en tanto, las dependencias comiencen a coordinarse. (Por Gricelda Torres Zambrano)