Leyes contra violencia vicaria no deben de priorizar género sobre el bienestar de los menores

Porque en las leyes contra la violencia vicaria el interés primordial es el bienestar de los niños y no darle la razón a las madres o los padres, es que organizaciones civiles abogan porque las regulaciones que castiguen esta práctica no prioricen temas de género, señala la abogada Tzitziki Gómez, comisionada federal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

“Artículo segundo y cuarto constitucional que nos habla el interés superior del menor, por lo tanto este tipo de ley lo único que arrojó como resultado es que los hombres ahora cambien de género para que, es que la lucha no es contra las mujeres, la lucha es para poder rescatar a sus hijos”.

La abogada señaló que se debe garantizar la igualdad en los asuntos judiciales sobre todo si los hijos están relacionados.

Señaló qué hay decisiones de la corte que no han atendido el tema conforme a tratados internacionales del interés superior de la niñez. (Por Héctor Escamilla Ramírez)