La tarde de este domingo recuperaron su libertad los cuatro policías municipales de Tala que a principios de semana fueron detenidos por su presunta participación en un caso de desaparición forzada.

Fuentes de la fiscalía estatal informaron a Notisistema que los elementos obtuvieron de un juez el auto de no vinculación a proceso, sin embargo, no se precisaron los argumentos del juzgador para dicha determinación.

Según se ha informado de manera extraoficial los cuatro elementos están presuntamente relacionados con la detención de la víctima.

La defensa de los policías aseguró que el agente del ministerio público de la fiscalía estatal no tenía elementos para acreditar el delito porque los uniformados de Tala siguieron el protocolo para poner a disposición a la víctima.

Por su parte la fuente de la fiscalía indicó que ya se prepara la apelación correspondiente. (Por José Luis Escamilla)