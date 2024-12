Está libre y con su familia el adolescente, de 13 años, detenido in fraganti cuando intentaba prender fuego a una tienda de autoservicio en Zapopan y sospechoso de causar otros siniestros.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, indica que la carpeta aún no se judicializa y es difícil por la edad.

“Al día de hoy el joven es objeto de estudio y de cuidado por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, no se trata de que simplemente el joven anda libre sin ninguna supervisión, está siendo supervisado en tanto se judicializa y ya el juez especializado en adolescentes ya decreta cuáles son las medidas”.

Recuerda que la ley establece que a partir de los 14 años existen medidas cautelares de retención, antes no, solo se aplican medidas de educación y te tratamiento especial. (Por Claudia Manuela Pérez)