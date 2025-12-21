Los Charros de Jalisco continúan con su paso ascendente en la segunda vuelta de la Temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico, al imponerse anoche 7-3 al equipo Tucson en el Estadio Panamericano, para firmar su quinta victoria consecutiva y aseguran la serie por 2-0.
En la primera entrada Julián Ornelas prácticamente sentenció el juego con un vuelacercas por el jardín derecho, su octavo cuadrangular de la campaña, llevándose por delante a Billy Hamilton, Bligh Madris y Michael Wielansky, para darle a Jalisco una ventaja tempranera de 4-0 que marcó el rumbo del encuentro.
Desde la lomita, Ronald Medrano tuvo una salida sólida y efectiva, trabajando 5 entradas 2 tercios, en las que permitió 7 imparables y una carrera limpia, con 2 bases por bolas y 2 ponches, actuación que le valió su cuarto triunfo de la temporada (4-2) y mantuvo bajo control a la ofensiva rival. El tercer juego se celebrará hoy a partir de las 5 de la tarde en el Parque Panamericano. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Liga Charros su quinta victoria y asegura la Serie ante el equipo Tucson
