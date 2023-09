Las Chivas mejoraron su funcionamiento pero no les alcanzó y ligaran su cuarto juegos sin poder ganar tras empatar sin goles con Pachuca y el entrenador, Veljko Paunovic, se quejó de que no le marcaron un penal claro a su equipo.

“Un penalti claro para mi no hay ninguna duda, nos perjudica mucho eso y no es la primera vez, pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que podamos controlar nos duele que no podamos llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche, obviamente el partido ha sido fluido recuperamos el balón y el protagonismo y creo que los superamos en todos los aspectos del juego”.

Illian Hernández de los Tuzos perdonó a las Chivas al fallar un tiro penal, después de que el portero Miguel Jiménez le adivinó su disparo para quedarse con la pelota. Alexis Vega y Víctor el “Pocho” Guzmán ingresaron de cambio en el segundo tiempo.

Por su parte, Tigres ganó el clásico norteño al vencer sin problemas por 3-0 al Monterrey con doblete de André Pierre Gignac y anotación de Diego Lainez. El entrenador de los Felinos, Roibert Siboldi dijo estar orgullo de sus jugadores. El francés Gignac llego a 12 tantos y se convierte en el máximo anotador en los clásicos regios.

Otra vez los Xolos de Tijuana no pudieron ganar en la cancha al caer 1-0 ante León en el Bajío. Los Panzas Verdes se impusieron con solitario gol de Ángel Mena.

(Por Manuel Trujillo Soriano)