Acusa la senadora panista Lilly Téllez al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, el morenista Adán Augusto López, de estar usando el presupuesto del Senado como su caja chica.

“Adán Augusto López cree que los más de cuatro mil millones de pesos que maneja en el Senado son de él para repartirlos como le dé la gana. Adán Augusto López está tomando el presupuesto del Senado como si fuera suyo, eso es un delito. ¿Y saben qué hace? Le vale, a todas luces. El dinero de los mexicanos lo utiliza para su beneficio, para el beneficio de sus consentidos como la senadora Andrea Chávez, por dónde se le vea”.

Por ello exigió al ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco rendir cuentas y no permitir que sus amigos sigan dispendiando los recursos en viajes de lujo. (Por Arturo García Caudillo)