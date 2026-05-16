La Selección Mexicana sigue trabajando en el Centro de Alto Rendimiento a la espera de que se integren más elementos rumbo al Mundial. Mientras tanto Javier Aguirre salió de la concentración este viernes para acudir a un evento mundialista en Monterrey y declaró que si es de su interés aún puede convocar al Tricolor jugadores de Liguilla pues la lista está abierta.

“La lista está abierta, evidentemente se cierra a 55, sí alguno de la liguilla está en esa lista de 55 entonces puede estar. Ahora mismo ya no hay manera de moverlo, FIFA nos puso un límite que mandamos en mayo. No estoy casado con nadie, no tengo compromiso y todos están permanentemente en la búsqueda de esa lista final”.

Aunque aún el vasco Aguirre no ha dado a conocer la lista completa para el Mundial, se espera que a finales de la próxima semana ya reporten algunos jugadores que militan en el extranjero como Luis Chávez y César Montes que juegan en Rusia, Mateo Chávez, en Países Bajos, Orbelín Pineda y Jorge Sánchez de Grecia, así como Edson Álvarez quien ya quedó fuera del equipo Fenerbahce de Turquía. (Por Martín Navarro Vásquez)