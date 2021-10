Este domingo en busca de un triunfo, la selección de México se medirá a Honduras en el Estadio Azteca a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por la quinta fecha del octagonal al Mundial de Qatar.

El técnico Gerardo Martino dijo que el tricolor sigue siendo fuerte en casa pese a que no le pudo ganar a Canadá el pasado jueves.

“No hay constancia de que hemos dejado ser fuertes de local. Debemos de presionar mejor. Es una de las características principales de nuestro equipo. El equipo se tiró para atrás. Con Canadá no presionamos bien y terminamos jugando en nuestro propio campo, en tres años nunca ha sido una característica del equipo”.

Sobre Honduras, el “Tata” dijo que “le gusta salir a buscar los partidos, ya lo vimos contra Estados Unidos jugando como local y contra Canadá de visita; es una selección que busca jugar de igual a igual”.

Se esperan cambios en el once inicial del tricolor. (Por Martín Navarro Vásquez)