Del 1 de julio al 31 de diciembre se llevará a cabo la prueba piloto para verificar que las reglas funcionen y, si es necesario, hacer ajustes operativos a la reforma sobre derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales, sí lo comenta el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

“Algo también muy importante que destacar. No hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA. Y en este sentido, la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal y esto, hay que decirlo, lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras. Pero, reitero, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores”.

La próxima semana se publicarán en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos sobre el ingreso metro y las reglas de aseguramiento al Seguro Social. (Por Arturo García Caudillo)