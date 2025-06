La Selección Mexicana cerró preparación para el juego de este sábado ante Suiza en Salt lake City, a las 2 de la tarde hora centro, un amistoso de cara a la Copa Oro.

Al técnico mexicano Javier Aguirre no le gustó mucho el horario, pero comentó que se adapta pues el cambio de horario se debe a las diferencias que hay con Europa.

No es el que me gustaría, pero este negocio espectáculo, en Suiza si juegas 8 de la noche son 4 de la mañana allá, son varios factores y nos adaptamos al clima, trataremos de dar nuestra mejor versión”.

Aguirre adelantó como titulares a los juveniles: Emilio Lara, Mateo Chávez y Raúl el Tala Rangel.

“No estamos casados con ningún sistema. Los voy sintiendo, el rival también. Hay varias cosas que analizar y son partidos de preparación. Entiendo lo del resultado, pero esto es prepararnos para la Copa Oro y luego eso para el Mundial y elegir los mejores 26”, agregó sobre el sistema de juego. (Por Martín Navarro Vásquez)