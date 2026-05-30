A 11 días para el inicio de la Copa del Mundo, este sábado el estadio de las Chivas recibió de manera oficial el cambio de nombre al de Estadio Guadalajara para dejar a un lado su identidad comercial.

El Estadio Rojiblanco recibirá cuatro partidos del mundial siendo el más importante el España Vs Uruguaya. El primer será el 11 de junio entre República Checa y Corea del Sur. México vs. Corea del Sur el 18 de junio, Colombia vs. República Democrática del Congo para el 23 de junio y el juego esperado entre Charrúas y Españoles el 26 de junio. El escenario se encuentra de esta manera listo para los juegos. (Por Martín Navarro Vásquez)