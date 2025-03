Este domingo la Selección Mexicana buscará su primer trofeo de campeón en la Conacaf Nations League cuando se mida en la final a Panamá, en el Sofi Stadium.

El técnico del Tricolor Javier Aguirre dijo confiar en quienes serán titulares y que será diferente el juego al de Canadá. Además dejó en claro que sí hay presión por ganar: “Presión sí hay, la obligación es salir a ganar, la ilusión la tenemos todos. Por supuesto, la obligación es salir con todo, cada que jugamos con México, es la gran obligación, hacerle ver al jugador de que tiene que correr por su camiseta, su país, que se sienta orgulloso de lo que se ve en el campo”.

Aguirre solo confirmó como titulares a Luis Ángel Malagón, Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Además regresará al once inicial César Montes al cumplir un partido de sanción.

“Me gustó a ratos, no me encantó, Canadá tuvo un par de opciones, hoy me lo enseñaban, lo veíamos en balón detenido, fueron dos pelotas en córner, aparecieron solos en el área; no me gustó la toma de decisiones. No fue el partido perfecto, pero los goles cayeron en momentos exactos, cuando peor estábamos cayó el segundo”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)