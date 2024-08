Este jueves se dio a conocer el sorteo de la Champions League que se jugará este año con 36 equipos, dejará en el camino a ocho clubes después de la primera ronda, los mejores ocho clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al lugar 24 tendrán encuentros de playoffs. Cada equipo jugará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro de visitante.

El mexicano Santi Giménez con el Feyenoord tendrá como rivales al Bayern Múnich, Manchester City, Bayern Leverkusen, Benfica, Salzburgo, Lille, Sparta Praga y Girona.

Por su parte el otro azteca que tendrá actividad es Hirving Lozano, con el PSV y se medirá ante el Liverpool, Juventus, Paris Saint Germain, Girona, Sporting Lisboa, Estrella Roja, Shakhtar Donetsk y Brest.

Entre los juegos interesantes de la primera ronda están: Mónaco Vs Barcelona, Manchester City vs Inter, Bayern Munich vs PSG, Liverpool vs Real Madrid entre otros atractivos. Cristiano Ronaldo estuvo como invitado en el sorteo y Recibió un galardón en reconocimiento a su trayectoria en la Champions. (Por Martín Navarro Vásquez)