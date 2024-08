Este viernes se jugaron un total de 10 juegos que corresponden a la ronda de 32 de la Leagues Cup. América venció al Atlas 2-1 con goles de Erick Sánchez y Henry Martín.

El Colorado Rapids venció 3-2 a Juárez, Toluca empató 2-2 con el Dynamo pero ganó penales 5-4.

Cruz azul también avanzó por la vía de los penales al imponerse 5-4 al Orlando luego del 0-0. Santos fue eliminado al perder desde los penales 6-5 con Cincinnati. De esta manera solo 6 clubes de la Liga MX están en los octavos de final.

Los octavos de final se jugará de la siguiente manera: América Vs San Luis City, Toluca Vs Rapids, Cincinnati Vs Philadelphia, Seattle Sounders- Pumas, Mazatlán Vs Cruz Azul, Columbus Vs Miami, LAFC ante San José y Tigres se medirá al New York City. (Por Martín Navarro Vásquez)