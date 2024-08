Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no cederá ante chantajes y pide a los ejidatarios que tienen cerrada la autopista México-Puebla no dejarse manipular por los abogados que los representan.

“Están queriendo abusar y como nosotros no reprimimos porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados, y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscar lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes. Y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”.

Asegura que las condiciones que se les ofrecen en el pago de terrenos son justas y que lo mejor es que las acepten. (Por Arturo García Caudillo)