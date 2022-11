El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado al empresario Elon Musk para que demuestre que Twitter será una red confiable y con ética.

“Y estoy esperando lo de si van liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, sólo que quieren cobrar, ¿no? Nomás que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética. Él como es empresario debe saber de que primero hay que demostrar de que lo que se ofrece es de calidad. Hay que demostrar eso y no querer meter al mercado un producto chatarra”.

Por otro lado, calificó como una vergüenza que el Gobierno de los Estados Unidos ejerciera su derecho al veto tras la votación mayoritaria en las Naciones Unidas y en contra del bloqueo económico y comercial a Cuba. (Por Arturo García Caudillo)