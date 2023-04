El programa de actualización de créditos de Infonavit para que estos pasen de veces salarios mínimos a pesos, tiene pendiente de traslado alrededor de un millón 600 mil, así lo informa el director del instituto, Carlos Martínez.

“Faltan por convertir uno punto seis millones de créditos y ahí invitamos a las familias a que puedan hacerlo. Tiene beneficios muy claros, destaco dos: se queda congelada la mensualidad y el saldo ya no crece y muchos de esos compañeros trabajadores obtienen descuentos en sus saldos y condonaciones. Lo pueden hacer a través de la banca electrónica, no requieren ir a una sucursal, no requieren un asesor, no requieren un gestor, se puede hacer a través de micuenta.infonavit.org.mx. Los días 9 de cada mes se abre la ventanilla”.

Un millón 29 mil familias han convertido su saldo y se han beneficiado con 77 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)