Ante el anuncio del presidente López Obrador, de que no acudirá al Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez, según él porque una senadora del PAN le va a faltar al respeto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, le hace un llamado a que reconsidere su postura.

“Yo lo que diría es que aquí nadie le va a faltar al respeto, nadie tiene ni tendría porqué faltarle al respeto. Sería absolutamente reprochable faltarle al respeto a la institución, a la figura presidencial que él representa. Yo le invitaría a que reconsiderara venir al Senado. Nadie tiene porqué faltarle al respeto. Aquí estaríamos atentos a que eso no sucediera”.

Y en cuanto a la obligación de acudir al Senado para entregar este reconocimiento, Mancera explicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, se debe girar invitación al Ejecutivo, pero no es un tema obligatorio. (Por Arturo García Caudillo)