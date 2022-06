El incumplimiento de la empresa Caabsa Eagle no se solucionará yendo a otro municipio a tirar basura sino con la creación de un frente común de los alcaldes metropolitanos que tienen concesionado el servicio, sentencia el munícipe de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

“Pero miren, yo lo que estoy buscando es un diálogo con Salvador Zamora, con el propio Sergio Chávez, con Ricardo Santillán, con los demás alcaldes porque todos quienes tenemos concesionado el servicio de la basura, que además no lo decidimos nosotros se decidió hace décadas. Hoy tenemos un problema que debemos enfrentar y si no lo hacemos de manera conjunta va a seguir la misma historia”.

Pablo Lemus considera que lo congruente hubiera sido que Salvador Zamora emprendiera acciones en Tlajomulco, como clausurar la planta de transferencia de La Cajilota y no venir a depositar a Guadalajara cinco toneladas de basura sin decir agua va. No mencionó su multaría a su homólogo por esta violación a los reglamentos tapatíos. (Por Gricelda Torres Zambrano)