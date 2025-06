La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a todos los mexicanos a defender a nuestros paisanos en el exterior.

“Hay una política que está siguiendo en este momento el Gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Y la defensa y el apoyo de los mexicanos, esa nuestra tarea, es nuestra labor y siempre la vamos a hacer. Y es el incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezcan, no importa el sector social al que pertenezcan, todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior. Todos”.

Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que aclaren las circunstancias en las que falleció un mexicano que fue detenido y estaba en custodia por el Servicio de Control Migratorio de la Unión Americana. (Por Arturo García Caudillo)